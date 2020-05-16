تحديات تواجه النهر الصناعي مع استمرار الاعتداءات وغياب الأموال

قال متحدث باسم جهاز النهر الصناعي اليوم السبت، إن الجهاز يواجه تحديات صعبة خلال هذه السنوات خاصة مع استمرار الاعتداءات وعمليات السرقة والنهب وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى غياب ميزانية خاصة بهم.

ومنذ عشر سنوات تقريباً، ارتفعت نسبة الاعتداءات التي يتعرض لها الجهاز خاصة في المناطق القبلية أو التي تقع في عمق الصحراء حيث تتواجد الجماعات المسلحة وبقايا العناصر الإرهابية أيضاً.

وأوضح توفيق الشويهدي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن النهر الصناعي يفقتد إلى ميزانية خاصة بالجهاز تساعد في الحفاظ على مقدراته في حال تعرضت للسرقة أو النهب، حيث يعتبر أحد أهم المشاريع التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وأشار الشويهدي إلى أن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الجهاز أصبح كبير جداً، مؤكدا بأن مشروع مثل النهر الصناعي يحتاج إلى منظومة كهربائية خاصة بعيداً عن الشبكة العامة.

ووفق المتحدث، يمثل استهلاك المياه غير القانوني عبر إنشاء المزارع في المنطقة الوسطى وقرب طرابلس تحديا آخر بسبب أن مثل هذه الأعمال تؤثر سلبيًا على تدفق المياه عبر منظومة النهر.

وعبر الشويهدي عن استياء المسؤلين في جهاز النهر بسبب البيروقراطية المبالغ فيها أثناء طلبهم الحصول على الأموال الكافية لصيانة خطوط نقل المياه أو تعويض خسائر الاعتداءات والسرقة التي تطالهم دائما.

إضافة إلى ذلك، أضاف المسؤول بأن هناك شركات حكومية عليها ديون تفوق الملايين من الدينارات لصالح جهاز النهر الصناعي لم تسددها حتى الآن، ويعتقد الشويهدي بأن مثل هذه المشاكل تهدد مستقبل المشروع المائي الوحيد للبلاد.

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