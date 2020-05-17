لجنة مكافحة كورونا تقترح حظر كلي طيلة أيام العيد و تمديده لمدة 10 أيام أخرى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة “امين الهاشمي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على صحة مقترح اللجنة العليا لمكافحة كورونا الموجه إلى المجلس الرئاسي بخصوص تمديد حظر التجول لمدة 10 أيام أخرى.

ووفقاً للمراسلة فإن الحظر سيمدد من 18 مايو الاثنين المقبل من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً وأن يكون كلي طيلة أيام عيد الفطر، و أن يستمر إغلاق كافة المحال التجارية الكبيرة و منع التجمعات بالإضافة إلى العمل بنسبة 10٪ فقط بكافة المؤسسات الإدارية.

وتنص المراسلة كذلك على أن تعمل المصارف التجارية من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً مع ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية.

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