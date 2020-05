رئيس الميزانية.. اقتصاد بريطانيا يعيش حالة من التباطؤ بسبب كورونا

وصف روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني يوم الأحد، اقتصاد بريطانيا بأنه يعيش في حالة من التباطؤ ولن ينتعش مع المخاطر السلبية بسبب فيروس كورونا.

وقال تشوت إن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح ولن ينتعش سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف تشوت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”عمليا، أعتقد أن من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك… بل سيكون التعافي أبطأ“.

فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

