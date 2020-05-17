اقتصاد

برنت ينهي الأسبوع على ارتفاع هو الأعلى منذ مارس 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعود أسواق النفط العالمية غدا الاثنين للتعاملات من جديد مدفوعة بآمال استمرار ارتفاع الأسعار الذي قادته إجراءات عدد من الدول تجاه عودة الحياة بشكل تدريجي وإنهاء الحظر.
وأسهمت الإجراءات المتخذة من بعض الدول في ارتفاع أسعار العقود الآجلة للخامين الأمريكي الخفيف وبرنت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ مارس، وبلغت نسبة الارتفاع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي نحو 7%،  لتساهم بذلك بارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بمقدار 1.87 دولارا ليسجل 29.43 دولارا للبرميل فيما زاد خام القياس العالمي برنت 1.37 دولارا مسجلا 32.50 دولارا للبرميل

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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