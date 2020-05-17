“نورلاند”: الشركات الأمريكية على استعداد للعودة إلى ليبيا بمجرد توقف القتال

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن الشركات الأمريكية على استعداد للعودة إلى ليبيا بمجرد توقف القتال، مضيفا أن شركات بلاده يمكن أن تكون شريكة ممتازة للشركات المحلية، إذا أرادت ليبيا أن تعيد بناء اقتصادها من جديد.

وأكد “نورلاند” في تصريح لصحيفة “القدس العربي” اللندنية نشرته أمس السبت أن المهم الآن في ليبيا هو إنهاء القتال، وإرساء حكومة فعالة يمكن أن تخلق مناخا مستقرا ومؤاتيا للاستثمار لاستقطاب الشركات الأجنبية والسماح للقطاع الخاص الليبي بالازدهار.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه ورغم الظروف الحالية في ليبيا فإن التعاون بين البلدين لم ينقطع، حيث أن هناك غرفة تجارة أمريكية في طرابلس، وجمعية رجال أعمال أمريكية ليبية في واشنطن، كما تعهّدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 12 مليون دولار لليبيا للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

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