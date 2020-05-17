” عمل الوفاق” تطالب بإنهاء إجراءات صرف المرتبات

دعا المراقب المالي في وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق أمين أبوعبد الله كافة مسؤولي مكاتب العمل المنتشرة في عموم ليبيا والبالغ عددها 115 مكتبا بضرورة استيفاء إجراءات العاملين التابعين لها الذين لم يتقاضوا مرتباتهم على أن تقدم كافة المستندات للجنة ترشيد المرتبات في وزارة المالية>

وأضاف أمين أبوعبدالله في حديث للمكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات لضمان الإفراجات المالية للعاملين التابعين لها موضحا في الوقت ذاته أن “العمل والتأهيل” تلقت عددا من الإشعارات تفيد بالإفراج عن مرتبات الملاكات الوظيفية عن الدفعات السادسة والسابعة والثامنة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية