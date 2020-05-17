اقتصاد

” عمل الوفاق” تطالب بإنهاء إجراءات صرف المرتبات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المراقب المالي في وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق أمين أبوعبد الله كافة مسؤولي مكاتب العمل المنتشرة في عموم ليبيا والبالغ عددها 115 مكتبا بضرورة استيفاء إجراءات العاملين التابعين لها الذين لم يتقاضوا مرتباتهم على أن تقدم كافة المستندات للجنة ترشيد المرتبات في وزارة المالية>

وأضاف أمين أبوعبدالله في حديث للمكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات لضمان الإفراجات المالية للعاملين التابعين لها موضحا في الوقت ذاته أن “العمل والتأهيل” تلقت عددا من الإشعارات تفيد بالإفراج عن مرتبات الملاكات الوظيفية عن الدفعات السادسة والسابعة والثامنة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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