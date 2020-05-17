البريقة تبحث تطوير الأعمال في المنطقتين الوسطى والشرقية

بحث عضو مجلس الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط عبد الرحمن العبيدي المكلف مؤخرا بمهامه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط نشاط الشركة في مدينة طبرق خلال زيارة ميدانية رافقه فيها عدد من المسؤولين من الشركة إلى المستودع الرئيسي.

وطالب العبيدي بضرورة وضع حلول للمشاكل التي تعرقل أداء الأعمال وخطط التطوير في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وكان قد قاد العبيدي السبت اجتماعا موسعا لبحث الأعمال المتعلقة بنشاط شركة البريقة في المنطقتين الوسطى والشرقية بحضور المسؤولين عليها بينهم مسؤول مبيعات الغاز إلى جانب مدير إدارة المبيعات ومراقب ومنسق النقل البري.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل الماضي والذي قضى بتكليف عبد الرحمن العبيدي بمهام عضو مجلس الإدارة.

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