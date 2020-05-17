السودان يعلن أكبر زيادة بأجور القطاع الحكومي في تاريخه

بلغت الزيادة في رفع الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بالسودان في حدها الأدنى 500% وهي أكبر زيادة في تاريخ السودان.

واستقبل العاملون في القطاع الحكومي السوداني نبأ هذه الزيادة الضخمة في ظل تردي الأجور الحالي فيما يتساءل مراقبون حول كيفية تمويل هذه الزيادة الكبيرة وضمان فاعليتها في ظل التضخم الكبير الذي بلغ في أبريل الماضي 99 بالمئة.

وبدا إبراهيم البدوي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الانتقالية واثقا من هذه الخطوة التي جاءت بعد مصادرة عقارات وأموال تقول الحكومة أنها صودرت من أفراد ورموز النظام السابق عبر لجنة إزالة التمكين.

ويؤكد البدوي أن وزارته تعمل على عدة مسارات أولها ضبط الأسواق وأسعار الصرف ورفع الاقتصاد السوداني رغم ما خلفه النظام السابق من مشاكل كبيرة أدت إلى تدمير واسع في اقتصاد البلاد.

وأفاد البدوي بأن الحكومة السودانية ستبدأ في النصف الثاني من العام بتطبيق برنامج دعم اجتماعي يشمل 70 بالمئة من سكان السودان في الريف والحضر.

وعلى الرغم من التساؤلات العديدة إلا أنه من المنتظر أن تحدث هذه الزيادة استقرارا أسريا واجتماعيا للعاملين في الدولة مما يسهم في زيادة نسب الإنتاج وتحسين الأداء لكن الأمر يلزمه العمل على آلية لضبط الأسواق التي باتت أسعارها تؤرق مواطني السودان، ووقف جموح التضخم الذي أصاب اقتصاده.

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