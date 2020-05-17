اقتصاد

أوباري تتسلّم 5 آليات لفك مختنقات القمامة والمياه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت بلدية أوباري فى الأيام القليلة الماضية 5 آليات مقدمة من الحكومة الليبية بهدف دعم الجهات العامة وتحسين مستواها الخدمي.
وتشمل عملية الدعم سيارات إسعاف ونقل القمامة متضمنة أكثر من 50 صندوقا لوضع القمامة وتسليك وشفط المياه السوداء .

وتأتي هذه الخطوة سعيا من الحكومة الليبية رفع المعاناة عن المواطن وتوفير الخدمات التي غابت عنه لمدة طويلة.

ومن شأن هذه الآليات علاج مشاكل مياه الصرف الصحي التي يعاني منها سكان المنطقة، فانسداد مواسير الصرف الصحي وطفح المياه الملوثة باتت تشكل خطرا على حياة السكان .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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