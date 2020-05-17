صعود خجول للدينار الليبي في السوق السوداء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بشكل طفيف مساء اليوم الأحد في تعاملات السوق السوداء التي تنشط خلال هذه الفترة في غرف “الفايبر و واتساب” بسبب استمرار حظر التجول وتطبيق معايير السلامة حيث يشهد السوق في العادة ازدحامات كبيرة وسط مدينتي طرابلس وزليتن.

وانخفض سعر صرف الدولار بمقدار قرشين وتم تداوله عند الساعة 15:00 بـ 6.090 دنانير، فيما خسر الدولار نحو 4 قروش على صعيد الحوالة الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.300 دنانير.

ولم يسلم اليورو من هذه التراجعات وفقد نحو 3 قروش من قيمته أمام الدينار وتم تداوله مساء اليوم بـ 6.500 دنانير، أما العملات الأخرى فقد تراجعت بشكل طفيف وهبطت قيمة الليرة التركية بمقدار قرشين وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ 87 قرشا لليرة.

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