“مركزي البيضاء” يخصص 20 مليون دينار لمصارف الجفرة

أفاد مراسل 218 في منطقة الجفرة اليوم الأحد بأن المجلس التسييري للبلدية توصل إلى اتفاق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء بقيادة علي الحبري قضى بتخصيص 20 مليون دينار للمصارف التجارية العاملة في المنطقة وفروعها في مناطق البلدية.

وكان عضو المجلس التسييري في الجفرة عتيق حيدره قد صرح لـ 218 مطلع الشهر الجاري أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قد خصص 20 مليون دينار لفروع المصارف البالغ عددها 5 في إطار رفع المعاناة عن المواطنين بالتزامن مع استمرار أزمتي السيولة وفيروس كورونا.

وشرعت على إثر هذا القرار المصارف التجارية في توزيع السيولة النقدية على عملائها بمختلف مناطق الجفرة.

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