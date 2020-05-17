اقتصاد

مصر تحصل على أعلى “تمويل سريع” من البنك الدولي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر لمواجهة الضرر الذي أصاب اقتصادها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك في بيان إن هذا التمويل هو الحد الأقصى للتمويل السريع المتاح على قياس تعداد السكان والمحددة من قبل البنك الدولي.

ووفق شروط البنك الدولي فإن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون تحصل على 20 مليون دولار، والدول التي يصل تعدادها إلى 50 مليون تحصل على 35 مليون دولار، أما الدول يصل تعدادها إلى 100 مليون مواطن، ومنها مصر، فتحصل على 50 مليون دولار.

ويعمل التمويل السريع من البنك الدولي على منح الدول المتضررة من الجائحة فرصة الوقوف من جديد للتعافي اقتصاديا، وتعمل على اختصار الوقت اللازم للتعافي من جديد بمساعدة تُمنح فورياً للدول الأعضاء للتكيف مع الأضرار الصحية نتيجة الجائحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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