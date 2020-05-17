البرلمان الأوروبي يطلب توفير تريليوني يورو لـ”صندوق الانتعاش”

أكد البرلمان الأوروبي اليوم الأحد، ضرورة أن يكون صندوق الانتعاش الاقتصادي بحجم 2 تريليون يورو من خلال تمويله بإصدار سندات استرداد طويلة الأجل وصرفه من خلال القروض.

وأوضح البرلمان أنه في الغالب يتم تمويل الصندوق من خلال المنح والمدفوعات المباشرة للاستثمار وذلك عبر ضمه للميزانية طويلة الأجل.

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان الأوروبي أعضاء مفوضية بروكسل إلى عدم اللجوء إلى الأرقام المضللة، وقال إن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، بحسب قوله.

وتبنّى أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الجمعة الماضية قراراً بأغلبية كبيرة بشأن مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد 2020 الحالي، مطالباً الأعضاء بحزمة قوية تركز على احتياجات المواطنين والبناء على ميزانية الاتحاد، حيث صوت 505 أعضاء لصالح القرار ورفضه 119 عضواً فيما امتنع 69 عن التصويت.

من جهة أخرى، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المواطنين الأوروبيين يجب أن يكونوا في قلب استراتيجية التعافي، وتعهدوا بالوقوف بحزم في الدفاع عن مصالح المواطنين.

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