وزارة شؤون النازحين تدين القصف العشوائي على المبيت الجامعي للنازحين وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صريح

أدانت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني، الاستهداف العشوائي لمقر سكن النازحين بالمبيت الجامعي ببلدية عين زارة، والذي توفي على أثره 24 شخص، وأكثر من 17 نازح.

وأوضحت الوزارة أن هذا القصف يعد جريمة حرب وفقاً لإتفاقيات جينيف والقانون الدولي الإنساني، وطالبت الوزارة خلال بيانها الجهات ذات الاختصاص بأخذ الإجراءات اللازمة بتوفير الحماية للمواطنين النازحين داخل الإيواء.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتخاذ موقف صريح اتجاه هذه الإعتداءات على المدنيين المتكررة.

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