المجلس الرئاسي يمدد حظر التجول لعشرة أيام مع إقرار حظر كلي طيلة أيام العيد

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد قرارا بتمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين ، مع فرض حظر كلي لمدة 24 ساعة طيلة أيام عيد الفطر المبارك.



ونص القرار على استمرار العمل بالأحكام السابقة والتي تشمل إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن، واستمرار العمل الإداري في كافة مؤسسات الدولة بنسبة 10% من الموظفين من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، والعمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً.



وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا قد قدمت توصيات لرئيس المجلس الرئاسي بضرورة استمرار الحظر على ما هو عليه لمدة عشرة أيام وفرض حظر كلي أيام العيد مع استمرار إغلاق المحلات التجارية.

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