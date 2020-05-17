اقتصاد

سلسلة متاجر أميركية “عريقة” تعلن إفلاسها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدمت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية الشهيرة J.C.Penney التي تأسست قبل أكثر من 110 أعوام، اليوم الأحد، بطلب لإشهار إفلاسها جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتعرضت الشركة لخسائر بسبب إجراءات الإغلاق، بعد أن كانت تعاني من مشاكل مالية أدت إلى إضعافها.

وأكدت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية، التي توظّف حوالي 90 ألف شخص، أنها ستبدأ إغلاق بعض متاجرها البالغ عددها 850 متجرا على مراحل.

ويأتي إفلاس السلسلة بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأميركية، انخفاضاً تاريخياً بنسبة 16.4% في الإنفاق على التجزئة في شهر أبريل الماضي.

يشار إلى أن تجار التجزئة كانوا يعانون من مشاكل مالية قبل جائحة كوفيد-19، وتصاعدت أزمتهم في الوقت الحالي مع التراجع الكبير في إنفاق المستهلكين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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