“الوطنية للنفط” تناقش الترتيبات المالية والأوضاع المتعلقة بالجائحة كورونا مع شركاتها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد الموافق عبر الدوائر المغلقة، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الشركات النفطية، والمدراء العموم للشؤون القانونية، والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لمناقشة الترتيبات المالية للمؤسسة وشركاتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من شح في الموارد الموارد المالية نتيجة إيقاف إنتاج وتصدير النفط غير القانوني، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وكيفية مواجهتها.

حيث شدد “صنع الله” على أهمية أن يخضع مستخدموا القطاع الذين كانوا خارج البلاد إلى إجراءات الحجر الطبي قبل مباشرة أعمالهم، و بعد التأكد من سلامتهم ، وخلوهم من أي إصابات، وقضاء 15 يوما، وفقاً لإجراءات العزل الصحي المتعارف عليها.

وفي إطار ذلك نوه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على ضرورة ترشيد الميزانيات وصرفها وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، مؤكدين على أن الإغلاقات المتكررة التي تعرض لها قطاع النفط طيلة الفترة الماضية، أثّرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين.

كما تقدم “صنع الله” بالشكر لشركة الخليج العربي للنفط على اتخاذها لعدة إجراءات مالية احترازية، واستعدادها لأكثر من سيناريو، لمواجهة العسر المالي الذي يمر به قطاع النفط، مشيراً إلى أن في الوقت نفسه ينبغي على كل الشركات أن تحذو حذوها، وأن تقوم كل الشركات بإدارة النقدية المتاحة بإدارة حكيمة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وخلال اليومين الماضيين قد استلمت 3 (أجهزة) فحص لفيروس كورونا المستجد، وستقوم بتسليمها إلى مصحة النفط بطرابلس، ورأس لانوف، و الغريفة بالمنطقة الجنوبية.

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