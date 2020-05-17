بلدية غريان: المركزي خصص 25 مليون دينار للمصارف التجارية

قال رئيس لجنة التواصل ببلدية غريان “عبدالرحيم الشامس” اليوم الأحد إن مصرف ليبيا المركزي طرابلس قد خصص مبلغ 25 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالبلدية.

وبين “الشامس” أن المبلغ قد تم تخصيصه بعد جهود بذلها ممثلين عن المجلس البلدي بالتنسيق مع فرع إدارة مصرف ليبيا المركزي بغريان، مؤكدا أنهم في تواصل مستمر مع المركزي من أجل توفير السيولة المالية لفروع المصارف التجارية بالمدينة.

من جهته أضاف رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان “صلاح بركات” إنه سيتم الشروع في آلية توزيع السيولة على جميع فروع المصارف التجارية بالمدينة فور وصولها،مبيناً أن السحب سيكون عن طريق مختاري المحلات فور الانتهاء من توزيع المبلغ على المصارف.

يذكر أن فروع المصارف التجارية بمدينة غريان لم تستلم السيولة النقدية منذ أكثر من 6 أشهر.

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