هيأة الكهرباء تسلم شحنة من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء الجنوبية

البيضاء 18 مايو 2020 (وال)- سلمت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، شحنة احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء الجنوبية، التي تشمل كل المدن والمناطق في الجنوب الليبي.

هذا وتمثلت هذه الشحنة التي جاءت بدعم كامل من الحكومة الليبية، وبتوجيهات من رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، كميات كبيرة من أعمدة الخشبية، وأسلاك وكوابل مختلفة الأحجام، ومحولات بمختلف القدرات، بالإضافة إلى أعمدة إنارة ومواد من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة في المنطقة الجنوبية.

وذكرت الهيأة أن الهدف من هذه الخطوة؛ توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية، حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

وأضافت الهيأة أن هذه الشحنة هي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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