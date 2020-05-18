غريان .. 25 مليون دينار يخصصها “ليبيا المركزي” لمصارف البلدية

أفاد المسؤل المكلف بملف السيولة في بلدية غريان “عبدالرحيم الشامس” بأن المصرف ليبيا المركزي خصص قيمة مالية قدرها “25” مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالبلدية.

وأوضح “الشامس” أنه تم تخصيص هذه القيمة بعد جهود بذلها ممثلون عن المجلس البلدي بالتنسيق مع فرع إدارة مصرف ليبيا المركزي بغريان، مؤكداً أنهم في تواصل مستمر مع المركزي من أجل توفير السيولة المالية لفروع المصارف التجارية بالمدينة.

وقال رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان “صلاح بركات” إنه سيتم الشروع في آلية توزيع السيولة على جميع فروع المصارف التجارية بالمدينة فور وصولها،مبيناً أن السحب سيكون عن طريق مختاري المحلات فور الانتهاء من توزيع المبلغ على المصارف.. يشار إلى أن فروع المصارف التجارية بمدينة غريان لم تستلم السيولة المالية منذ أكثر من 6 أشهر.

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