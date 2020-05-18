نقاش “الوطنية للنفط” حول جائحة كورونا والترتيبات المالية مع الشركات

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً جمع رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله – عبر الدوائر المغلقة – مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة،بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة الترتيبات المالية للمؤسسة وشركاتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من شح في الموارد المالية نتيجة إيقاف انتاج وتصدير النفط، بالإضافة الى الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهتها.

وشدّد رئيس مجلس الإدارة على أهمية أن يخضع مستخدمو القطاع الذين كانوا خارج البلاد لإجراءات الحجر الطبي قبل مباشرة أعمالهم، و بعد التأكد من سلامتهم ، وخلوهم من اية إصابات، وقضاء 15 يوما ، وفقاً لاجراءات العزل الصحي المتعارف عليها.

ونوّه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – بخصوص الميزانية – على ضرورة ترشيد صرفها وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، مؤكدين على أن الاغلاقات المتكررة التي تعرّض لها قطاع النفط طيلة الفترة الماضية، اثّرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين جميعا.

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