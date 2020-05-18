سرت للنفط تُشكل فرقًا للعمل على استكمال عدد من المشاريع المتوقفة بالشركة

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الاثنين، إنها شكلت فرق عمل لتنفيذ واستكمال عدد من المشاريع المهمة والمتوقفة بالشركة منذ فترة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها تهدف إلى استكمال بناء صالة الطعام بالمنطقة الأولى، والتي توقف العمل فيها منذ سنة 2014 حيث تم التعاقد مع الشركة المنفذة وفق الإجراءات القانونية عن طريق الإدارة القانونية، إضافة إلى فريق عمل يتولى صيانة صالة الطعام بحقل الجبل.

ووفق البيان، شكلت الشركة فريق عمل آخر سيعمل على صيانة مبنى محطة الإطفاء بالمنطقة الأولى، التي كانت قد تعرضت للقصف سنة 2011 وأصبحت خارج الخدمة منذ تلك الفترة، حيث أنها تشكل أهمية كبرى للسلامة والتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأشارت الشركة إلى أنه في ضوء شُحّ الميزانيات والتكاليف الباهضة لتنفيذ تلك المشاريع سيتم إنجاز الأعمال المستهدفة بالإمكانيات الذاتية للشركة عن طريق الإدارة العامة للخدمات وفق المعايير المطلوبة.

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