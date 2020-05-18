وكالة DW : الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة بملايين الدولارات لدول متهمة بدعم الأطراف المتنازعة في ليبيا

قالت وكالة DW الألمانية أن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 331 مليون يورو 358 مليون دولار إلى دول المتهمة بدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا ، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية .

و أضافت الوكالة أن دولة ألمانيا قد وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 308.2 مليون يورو إلى دولة مصر وذلك استجابةً لطلب من حزب دي لينكه اليساري الألماني .

ووفقاً للوكالة فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” عن استيائه جراء ما يحدث في ليبيا ، مضيفاً أن كافة الدول تعاهدت على عدم التدخل في شؤون ليبيا و لكن الحقيقة هي أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن لا يزال منتهكاً .

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