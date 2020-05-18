اقتصاد

وكالة DW : الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة بملايين الدولارات لدول متهمة بدعم الأطراف المتنازعة في ليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت وكالة DW الألمانية أن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 331 مليون يورو 358 مليون دولار إلى دول المتهمة بدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا ، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية .

و أضافت الوكالة أن دولة ألمانيا قد وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 308.2 مليون يورو إلى دولة مصر وذلك استجابةً لطلب من حزب دي لينكه اليساري الألماني .

ووفقاً للوكالة فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” عن استيائه جراء ما يحدث في ليبيا ، مضيفاً أن كافة الدول تعاهدت على عدم التدخل في شؤون ليبيا و لكن الحقيقة هي أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن لا يزال منتهكاً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • موقع اخوانى غبى فكل تبيع اسلحتها لمن يشترى حتى لو كانت معها فى خلاف ففرنسا داعمة للجيش الوطنى وباعت رافال لقطر مثلما باعت لمصر لكن فرنسا ميزت مصر ببيع اثنين ميسترال لتصبح مصر القوة السادسة فى مجال البحرية فى العالم بعد الدول الخمس الكبرى ولكن مصر لم تستخدم قوتها فى الاعتداء على الامنين كما فعلت بوارج حربية تركية غرب ليبيا على مدن امنة فجلبوا لهم ارهابيين يحتلوهم بالقوة ولم نرى سفن من القوة السادسة عالميا تقصف مصراته لتمكن الجيش الوطنى من التقدم داخلها كنت سترى الابواق الصهيونية يعلوا صوتها وهى من صمتت امام جرائم تركيا واعتدائها السافر عموما جائحة الكورونا قامت بالواجب ولم تنتظر تغريدة من ترامب وجعلت الاقتصاد التركى على وشك الافلاس حتى بعد نهب الاحتياطى الليبى من النقد الاجنبى ودفع مرتبات المرتزقة بالليرة التركية بدلا من الدولار

    رد