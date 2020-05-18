مؤسسة النفط تناقش السياسيات الاستراتيجية المستقبلية لشركة البريقة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، إن الرئيس مصطفى صنع الله اجتمع عبر الدوائر المغلقة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن صنع الله شدد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص الوقود بمناطق الجنوب والتي تعاني منذ فترة من عدم توفر المحروقات بجميع أنواعها، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية وضع خطة عمل بشكل عاجل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان إيصال الوقود لمختلف المناطق بليبيا، دون الاخلال بإجراءات الأمن والسلامة.

وتناول الاجتماع ضرورة اضطلاع لجنة إدارة البريقة بتطوير الشركة على مختلف الأصعدة من تنمية الموارد البشرية والدخول في مشاريع جديدة مدروسة دراسة وافية، مع ضرورة تقليل مصارف المصارف التشغيل وزيادة هامش الربح دون الاخلال بمعايير سلامة العمليات.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعم المؤسسة الوطنية للنفط الكامل للشركة وعلى كافة الاصعدة في رسم استراتيجياتها المستقبلية للنهوض بها.

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