الصين تحذر من انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق

أكد وزير التجارة الصيني تشونغ شان اليوم الإثنين على أن الطلب العالمي قد تراجع بشكل كبير بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال شان في بيان صحفي إن بلاده تواجه تحديات غير مسبوقة في التجارة الخارجية للعام الجاري 2020 مضيفا أن كافة الشركات تمر بوقت عصيب للغاية بسبب تفشي كورونا الذي وجه ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.

وتابع وزير التجارة الصيني حديثه خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في بكين قائلا أنه ومع انتشار الجائحة عالميا تراجع الطلب في السوق الدولية بشكل كبير.

ويشار إلى أن صادرات الصين ارتفعت بشكل غير متوقع في أبريل الماضي وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها المصانع لتعويض فاقد المبيعات بسبب الوباء.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن تشونغ شان قال أن الانخفاض الحاد في الواردات يشير إلى ضرورة التأهب للمزيد من التدهور الاقتصادي بالتزامن مع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق بسبب كورونا.

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