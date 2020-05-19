مؤسسة النفط تتابع أعمال 3 شركات تابعة لها

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الاثنين أعمال 3 شركات تابعة للمؤسسة خلال اجتماع مطول عقد بمقر المؤسسة في طرابلس مع مجالس إداراتها الجديدة وهي شركة الهروج للعمليات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الزاوية لتكرير النفط.

وشدد صنع الله خلال لقائه بمجالس الإدارات الجديدة على دورهم المهم في إحياء القطاع النفطي في ليبيا مؤكدا في الوقت ذاته أن إعادة تشكيل إدارات الشركات النفطية في إطار تحسين الخدمات للمواطنين.

وطلب مصطفى صنع الله من رئيس إدارة شركة البريقة إبراهيم أبو بريدعة المكلف مؤخرا بمهامه ضرورة وضع آلية تضمن توصيل الوقود لمناطق الجنوب مشددا على أهمية إنشاء مشاريع قوية وزيادة هامش الربح والتقليل من المصروفات التشغيلية والاهتمام بالكوادر البشرية.

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