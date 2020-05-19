أسعار النفط تواصل “التقاط أنفاسها”

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا في جلسة افتتاح التداول اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وتحسن الطلب عدا عن تخفيف المزيد من الدول إجراءات القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي جلسة الافتتاح صعد خام القياس العالمي برنت 25 سنتا مسجلا أكثر من 35 دولارا للبرميل بعدما لامس يوم أمس أعلى مستوياته منذ شهر أبريل، وبالمقابل ارتفع الخام الامريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليسجل 32.25 دولارا للبرميل.

يذكر أنه يحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس اليوم إلا أنه لا يوجد مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر.

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