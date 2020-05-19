اقتصاد

أسعار النفط تواصل “التقاط أنفاسها”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا في جلسة افتتاح التداول اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وتحسن الطلب عدا عن تخفيف المزيد من الدول إجراءات القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي جلسة الافتتاح صعد خام القياس العالمي برنت 25 سنتا مسجلا أكثر من 35 دولارا للبرميل بعدما لامس يوم أمس أعلى مستوياته منذ شهر أبريل، وبالمقابل ارتفع الخام الامريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليسجل 32.25 دولارا للبرميل.

يذكر أنه يحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس اليوم إلا أنه لا يوجد مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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