“مالية الوفاق” تحيل مرتبات مايو للمصرف المركزي

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء إجراءات مرتبات شهر مايو من العام الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها في حسابات الوزارة والهيئات والشركات العامة وما في حكمها والممولة من الخزانة العامة.

وتعمّدت وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري نشر مواعيد إحالة كشوفات المرتبات لمصرف ليبيا المركزي بسبب ما أسمته الوزارة في بيانات سابقة بالعرقلة المتعمدة من المحافظ الصديق الكبير لملف المرتبات في الأشهر الماضية لعدد من الاسباب كان آخرها مرتبات الربع الأول من العام الجاري قبل أن يقرر المركزي تسييلها لصالح حسابات المؤسسات العامة.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا نحو 1.8 مليون موظف بلغ حجم مرتباتهم العام الماضي 24.5 مليار دينار بنسبة 53% من حجم الإنفاق العام للدولة.

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