اقتصاد

“مالية الوفاق” تحيل مرتبات مايو للمصرف المركزي

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء إجراءات مرتبات شهر مايو من العام الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها في حسابات الوزارة والهيئات والشركات العامة وما في حكمها والممولة من الخزانة العامة.

وتعمّدت وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري نشر مواعيد إحالة كشوفات المرتبات لمصرف ليبيا المركزي بسبب ما أسمته الوزارة في بيانات سابقة بالعرقلة المتعمدة من المحافظ الصديق الكبير لملف المرتبات في الأشهر الماضية لعدد من الاسباب كان آخرها مرتبات الربع الأول من العام الجاري قبل أن يقرر المركزي تسييلها لصالح حسابات المؤسسات العامة.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا نحو 1.8 مليون موظف بلغ حجم مرتباتهم العام الماضي 24.5 مليار دينار بنسبة 53% من حجم الإنفاق العام للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك