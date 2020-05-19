حكومة الوفاق تعلن عن تخصيص مبالغ مالية لأسر النازحين وأخرى للبلديات الأكثر تضررا من الحرب على طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن تخصيص مبالغ مالية عاجلة لأسر النازحين تصرف لمرة واحدة، وأخرى للبلديات الأكثر تضرراً من الحرب على طرابلس.



وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء فقد أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق “ميلاد الطاهر” ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلالة” خلال مؤتمر صحفي عن تخصيص مبالغ مالية عاجلة لأسر النازحين تصرف لمرة واحدة وأخرى للبلديات الأكثر تضرراً جراء “العدوان على طرابلس”.



كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعالجة أوضاع النازحين تمهيدا لعودتهم لبيوتهم بعد انتهاء الحرب على العاصمة، والتأكيد كذلك على سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية الخاصة بالنازحين والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.



وكان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قد عقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اجتماعا طارئا لمناقشة أوضاع النازحين من بيوتهم جراء الحرب على العاصمة.

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