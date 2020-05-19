اقتصاد

شركة راس لانوف تعلن حالة القوة القاهرة.. وتكشف الأسباب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن وضع كافة أنشطتها تحت حالة القوة القاهرة اعتبارا من أمس الاثنين بسبب توقف العمليات النفطية بكافة أشكالها الإنتاجية والتصديرية منذ يناير الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر المنصات الرسمية لها بأن الخطوة تأتي في إطار تأمين وحماية حقوق الشركة بالتزامن مع إخطار كافة الأطراف ذات العلاقة بعقود العمل المشتركة بالإجراءات المتخذة.

وكانت قد أعلنت شركة الواحة الخميس الماضي عن وضع نشاطها تحت حالة القوة القاهرة وفقا لما هو معمول به من توصيات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ونتيجة ما يمر به قطاع النفط من صعوبات تشغيلية إلى جانب الظروف التي تمر بها الواحة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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