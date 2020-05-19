رئيس مجلس الوزراء يُشدّد على ضرورة استئناف العمل بالمشاريع المتعثرة في قطاع المياه بمختلف البلديات

بنغازي 19 مايو 2020 (وال)- شدّد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على ضرورة استئناف العمل بعدد من المشاريع المتعثرة في قطاع المياه بمختلف البلديات.

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، أوضاع المشاريع المتعثرة في قطاع المياه بكافة البلديات وفروعها، وكيفية وضع الحلول لها لضمان سيّر عملها على أكمل وجه.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة السكرتارية بديوان مجلس الوزراء – مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عبد المنعم الشعافي، سيّر عمل عدد من المشاريع المتعلقة بمضخات رفع المياه، وسير عملها بمختلف البلديات القائمة بها هذه المشاريع. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال