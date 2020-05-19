الخليج العربي للنفط تتمكن من إضافة 20 ألف برميل للإنتاج بحقل النافورة

قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في الإنتهاء من مشروع ربط ثلاثة آبار بحقل النافورة ووضعهم على الإنتاج مما يضيف 20 ألف برميل للإنتاج اليومي للحقل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها أنهت آخر سلسلة من عملية تطوير الحقول المكتشفة في حقل النافورة من خلال ربط الثلاثة آبار وادخالهم على الإنتاج.

وتواصل شركة الخليج العمل على المرحلة الثانية بربط 17 بئرًا باستخدام المضخات الغاطسة عبر مشروع الربط الكهربائي الذي تنفذه حاليًا إحدى الشركات الليبية والمتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2021، والذي سيساهم في زيادة الإنتاج. بحسب البيان.

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