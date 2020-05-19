مركزي بنغازي يوضح ساعات الدوام الرسمي للمصارف التجارية بعد عيد الفطر

أوضح المصرف المركزي في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه بفيسبوك ساعات الدوام الرسمي ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأشار بيان المصرف إلى أن ساعات العمل الخاصة بالموظفين ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر طيلة أيام العمل، التي تبدأ من الأحد وتنتهي بالخميس من كل أسبوع.

وأضاف البيان، بأن المصارف التجارية ستقدم خدماتها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ما بعد الظهر طيلة أيام الأسبوع.

ومن المتوقع أن تعود المصارف التجارية إلى العمل في اليوم الأخير من شهر مايو بعد انقضاء عطلة العيد الرسمية والتي تبدأ منذ أول أيام العيد، بحسب منشور المصرف المركزي ببنغازي.

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