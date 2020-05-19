جهاز النهر الصناعي: نتوقع عودة المياه إلى العاصمة طرابلس مساء الأربعاء

قال مسئولون بـ”منظومة الحساونة – سهل الجفارة” التابعة لجهاز النهر الصناعي إنه من المتوقع عودة المياه إلى العاصمة طرابلس مساء يوم الأربعاء.



وأوضح المسئولون بالمنظومة بأن أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي مستمرة، كما تم صباح الثلاثاء فتح صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بالمسارين الشرقي والأوسط، وسيتم استكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، ومن ثم عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم الإربعاء.



يشار إلى أن المياه انقطعت عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها منذ يوم الخميس الماضي بعد انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي بسبب الإظلام التام الذي شهدته المنطقتيْن الغربية والجنوبية والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

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