أسعار النفط ترتفع لليوم الرابع

طوكيو-العنوان

للجلسة الرابعة على التوالي شهدت أسعار النفط يوم الثلاثاء ارتفاعا وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وكان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4 بالمئة مسجلا 32.25 دولار للبرميل، حيث كان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو الجاري مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.

المصدر- رويترز