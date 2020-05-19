ارتفاع أسعار النفط بفعل مؤشرات بخفض الإنتاج وتحسن الطلب

شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية يوم الثلاثاء في ظل مؤشرات بخفض الإنتاج وتحسن الطلب مع قيام عدد من دول العالم تباعا بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.



وبحسب وكالة رويترز فقد سجل سعر خام برنت مساء الثلاثاء ارتفاعا بأكثر من 1% ليتجاوز حاجز 35 دولارا للبرميل، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% مسجلا سعر 32.85 دولارًا للبرميل.



وقال محللون إن معنويات المستثمرين تحسنت مع خفض “أوبك+” للإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، في ظل التفاؤل المتزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة بسبب فيروس كورونا سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب.

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