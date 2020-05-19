القنصلية الليبية بالإسكندرية : دخول أكثر من 5 الآف مواطن كانو عالقين بمصر

قال مستشار القنصلية الليبية بالإسكندرية التابعة للمنطقة الشرقية “سالم خريط” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن القنصلية قد سهلت جميع إجراءات دخول المواطنين العالقين بمصر إلى ليبيا.

وأضاف “خريط” خلال تصريحه أن عدد الذين تم حجرهم حتى الآن والقادمين من مصر سواء براً أو جواً تجاوز لــ5000 شخص وقد تم حجرهم في عدد من الأماكن والفنادق التي خصصت لذلك.

وأشار المستشار أن هناك عدد كبير من المنطقة الغريبة والذين تم إنزالهم بمطار بنينا الدولي، مبيناً أن المواطنين المتواجدون الآن هناك قد تم حجرهم في عدد من الفنادق بمصر.

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