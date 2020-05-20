“حبارات” يرجح سبب انخفاض الدولار بالسوق الموازي

قال الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن والسبب الأول لانخفاض سعر الدولار أن هناك إجراء برفع سعر الضريبة سيتم اتخاذه تقريبا بعد إجازة العيد وجميع التجار على علم به، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أصبح الخيار الوحيد أمام الحكومة في ظل انهيار الإيرادات النفطية التي لم تتجاوز في شهر أبريل الماضي قرابة 74 مليون دينار فقط ومن المحتمل شهر مايو ستكون الإيرادات في حدود هذا المبلغ ما يعني زيادة العجز المتوقع في الميزانية إلى قرابة 30 مليار دينار فضلا عن تراجع الإيرادات غير النفطية التي لم تسجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 م 0/060 من القيمة المستهدف.

وأضاف “حبارات” أن قرار رفع سعر الضريبة ورغم آثاره وتداعياته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين فإنه يبقىى أقل سوء على المستوى العام للأسعار والوسيلة الوحيدة لضمان استدامة المركزي لتمويل الميزانية وللتخفيف من إزمة السيولة في ظل توقف تصدير النفط وانهيار أسعاره في السوق العالمية مع توقع أيضا تفاقم العجز في ميزان المدفوعات والذي يتوقع أن يناهز في نهاية العام مع بقاء الظروف الراهنة على حالها وأقصد الإيرادات النفطية يتوقع أن يناهز من 13 إلى 14مليار دولار أي ما نسبته 0:055 من رصيد الاحتياطي الأجنبي الحر الذي أشار المركزي في وقت سابق إنه يقدر ب 27 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي أن ذلك سيكون في حال ما قرر المركزي فرض قيود على استخدامات النقد الأجنبي وهذا من المتوقع جدا،مبيناً إن هناك عوامل أخرى وذلك قيما يتعلق بتطورات العمليات العسكرية مؤخرا التي شهدتها غرب البلاد و أثرها على استئناف إنتاج و تصدير النفط لكن يبقى أثر هذا العامل على المدى المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية