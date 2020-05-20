قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط مجددًا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، إنه حان الوقت ليتدفق النفط مجددًا بعد توقف الصادرات منذ فترة طويلة.

وأوضح قنونو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء، بأنهم على استعداد لضرب الأيادي الآثمة والعابثة بقوت الشعب والمتمثلة في إقفال الحقول والموانئ النفطية.

ومنذ منتصف يناير الماضي، توقف إنتاج وتصدير النفط من البلاد بعد أن أعلن رجال قبائل موالون للجيش التابع للبرلمان بطبرق في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في خطوة خطيرة تسببت بضرر كبير للاقتصاد الوطني وفاقمت معاناة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية