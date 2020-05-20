اقتصاد

قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط مجددًا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، إنه حان الوقت ليتدفق النفط مجددًا بعد توقف الصادرات منذ فترة طويلة.

وأوضح قنونو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء، بأنهم على استعداد لضرب الأيادي الآثمة والعابثة بقوت الشعب والمتمثلة في إقفال الحقول والموانئ النفطية.

ومنذ منتصف يناير الماضي، توقف إنتاج وتصدير النفط من البلاد بعد أن أعلن رجال قبائل موالون للجيش التابع للبرلمان بطبرق في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في خطوة خطيرة تسببت بضرر كبير للاقتصاد الوطني وفاقمت معاناة المواطنين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • انت عايش فى اوهام وتتصور ان بامكان المعتوه ان يصل الى النفط فانت واهم ياحقير فالجيش الوطنى ترك الوطية لان ستعود للامريكان الذين بنوها ولا يمكن ان يسلمها الجيش مباشرة للامريكان فكان لزاما محلل من الخوان الاتراك وهى فى الصحراء الجرداء ماء ماء كفاية غباء فالنفط من نصيب الجيش الوطنى فى صفقة بوتن الجديدة مع اردوغان وستحميه قاعدة روسية فى سرت وكلام فى سيرتك بوتن بيرعب المعتوه لانه يعرف انه قادر يمسح به البلاط اما انتم فستكونوا فى مصراته عبيد للمرتزقة الاتراك والطليان ولانصيب لكم فى النفط الغب بعيد ياحقير

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  • .- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان)) (1) .
    – وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكلِّ ما سمع))

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  • خليك في عالة الشاهي وخلي الشاهي يتدفق في الطواسي مالك ومال النفط النفط لا للشرق ولا للغرب ولا للجنوب النفط لكل ليبي حتي اللي امه حامل بيه

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