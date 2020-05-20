اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يخصص 3 ملايين يورو لدعم و تطوير القطاع الخاص في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت “، مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا عن تخصيص 3 ملايين يورو لتمويل مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير القطاع الخاص في ليبيا ، وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية .

و أضافت مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا ، أن هذا المشروع تم تنفيدة من قبل مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع السلطات الليببة و الذي يهدف إلى دعم تنمية الفرص الاقتصاديه في ليبيا .

و اوضحت ،” المؤسسة من جانبها أن البرنامج يقوم بتنفيذ بوابة إلكترونية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة بما في ذلك التعريفات الجمركية والمتطلبات الفنية ، في كل من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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