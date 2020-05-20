وصول 526 شاحنة محملة بالسلع عبر منفذ امساعد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب أن عدد الشاحنات المصرية المحملة بسلع غذائية والتي دخلت عبر منفذ امساعد في الفترة ما بين 14-9 مايو الجاري بلغ 526 شاحنة محملة بسلع مستوردة مختلفة.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن مكتبها في مدينة أمساعد يتابع عن كثب إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا وآلية العمل وحركة دخول العالقين إلى الأراضي الليبية بالإضافة لحركة الشاحنات.

وكان رئيس مركز جمارك امساعد وسام هبيل قد خاطب مطلع مايو الجاري مدير عام جمارك السلوم في جمهورية مصر بشأن التنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن إمكانية استئناف عودة حركة التجارة وتدفق السلع عبر الحدود البرية بين البلدين التي أغلقت قبل نحو شهر بسبب عدوى فيروس كورونا والحد منها.

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