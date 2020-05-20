اقتصاد

وصول 526 شاحنة محملة بالسلع عبر منفذ امساعد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب أن عدد الشاحنات المصرية المحملة بسلع غذائية والتي دخلت عبر منفذ امساعد في الفترة ما بين 14-9 مايو الجاري بلغ 526 شاحنة محملة بسلع مستوردة مختلفة.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن مكتبها في مدينة أمساعد يتابع عن كثب إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا وآلية العمل وحركة دخول العالقين إلى الأراضي الليبية بالإضافة لحركة الشاحنات.

وكان رئيس مركز جمارك امساعد وسام هبيل قد خاطب مطلع مايو الجاري مدير عام جمارك السلوم في جمهورية مصر بشأن التنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن إمكانية استئناف عودة حركة التجارة وتدفق السلع عبر الحدود البرية بين البلدين التي أغلقت قبل نحو شهر بسبب عدوى فيروس كورونا والحد منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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