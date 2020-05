بريطانيا شركة «رولز رويس» تلغي 9 آلاف وظيفة

أفادت شركة رولز-رويس البريطانية يوم الأربعاء أنها ستستغنى عن 9 آلاف وظيفة على الأقل من طاقمها العالمي البالغ 52 ألفاً، وقد تغلق مصانع للتأقلم مع سوق طيران أصغر بكثير بعد جائحة كورونا.

وبفعل انهيار حركة السفر جواً المتوقع استمراره لأعوام، هذا يعني أن أرباحها ستتضرر،لان شركات الطيران تدفع لها بناءً على عدد ساعات الطيران.

وتحدث وارن إيست الرئيس التنفيذي لرولز-رويس لهيئة الإذاعة البريطانية ، يوم الأربعاء “الأمر يتعلق بتعديل قدرتنا لتلبية الطلب في المستقبل”.

وفيما تعتمد رولز-رويس على قطاع الطيران في أكثر من نصف إيراداتها السنوية، التي بلغت نحو 15 مليار جنيه إسترليني في 2019، وقالت الشركة إن معظم الوظائف التي سيجري الاستغناء عنها ستكون في وحدتها للطيران المدني.

مما سيساهم خفض عدد الموظفين، البالغ 17% من قوة العمل لديها، في توفير 1.3 مليار إسترليني “1.59 مليار دولار” سنوياً.

وشركة رولز-رويس، هي أحد أشهر شركات الصناعة البريطانية، لتصنيع محركات الطائرات الكبيرة مثل بوينج 787 وإيرباص ايه350.

