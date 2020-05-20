جهاز النهر الصناعي: البدء التدريجي في عودة المياه للعاصمة طرابلس

أعلن مسئولون بمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة” التابعة لجهاز النهر الصناعي اليوم الأربعاء عن البدء التدريجي في عودة المياه إلى العاصمة طرابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه.

وكانت المياه قد انقطعت عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها منذ يوم الخميس الماضي بعد انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي بسبب الإظلام التام الذي شهدته المنطقتيْن الغربية والجنوبية والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وقد قام المهندسون بالجهاز بإعادة التشغيل وضخ المياه واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي وفتح صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بالمسارين الشرقي والأوسط، وبدء استكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.

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