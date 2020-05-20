“الوحدة” فرع الكفرة يحيل 780 ألف دينار للحسابات الجارية

أعلن مصرف الوحدة فرع مدينة الكفرة عن صرف 1374 صكا أمس الثلاثاء بقيمة مالية بلغ إجماليها نحو 780 ألف دينار.

وأوضحت إدارة الفرع أن عمليات السحب تمت عن طريق مندوبي المناطق في إطار الإجراءات الاحترازية تخوفا من عدوى فيروس كورونا مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل على توزيع السيولة النقدية إلى جانب تقديم خدمات الإيداع واستخراج دفاتر الصكوك وإتمام إجراءات التصديق.

وقال مساعد مدير فرع مصرف التجارة والتنمية في مدينة الكفرة محمد الزوي لــ “218”، أمس الثلاثاء، إن المصرف شرع في توزيع السيولة النقدية على عملائه بسقف سحب قدره 1000 دينار للفرد، في الوقت الذي تشهد فيه مصارف مدينة الكفرة تدفقا جيدا للسيولة النقدية اتجاه عملائه

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