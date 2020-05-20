انتعاشة جزئية لأسواق النفط

استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء على ارتفاع مخالفة التوقعات حيث ما زالت الأسعار ترتفع بعد إعلان دول قامت بإجراءات إغلاق كبيرة للتصدي لفيروس كورونا عن تخفيف بعض القيود عن مدنها.

وانخفض خام القياس العالمي بضع سنتات في جلسة تداول افتتاح اليوم ليسجل 34.98 دولارا بعدما تجاوز يوم أمس الثلاثاء حاجز الـ35 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار 25 سنتا، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 60 سنتا مستقرا عند حاجز الـ32 دولارا للبرميل، بعدما شهد في بداية شهر مايو انخفاضا لا مثيل له لما دون الصفر.

ويشار إلى أن دعم أسواق النفط جاء بعد دعم كبار منتجي النفط في أوبك بلس بقرار منهم الشهر الماضي بخفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو من العام الجاري، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة وباء كوفيد-19

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