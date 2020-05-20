اقتصاد

خاص… مفاوضات و توقعات بإعادة انتاج و تصدير النفط الليبي قريباً

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

توقع مصدر بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عودة انتاج و تصدير النفط الليبي قريباً بعد اغلاقه لما يقارب 5 أشهر .

ووفقاً للمصدر فهناك مفاوضات لعودة فتح الحقول و الموانئ النفطية ، مشيراً إلى وجود محاولات كذلك لفتح الصمامات المغلقة بمنطقة الحمادة .

وبحسب المصدر فيجرى الآن مناقشات و مفاوضات كذلك لإعادة الإنتاج بحقل الفيل النفطي على حد قوله .

حيث سجلت الدولة الليبية خسائر تقارب ال4 مليار دولار منذ اغلاق الموانئ والحقول النفطية من قبل بعض القبائل بالمنطقة الشرقية وذلك بسبب عدم العدالة في توزيع عائداته .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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