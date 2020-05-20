مدير عام مشروعات التوزيع بالكهرباء”عبد الحكيم كشيم” يكشف الأطراف التي تقف وراء تهديده

كشف مدير عام مشروعات التوزيع بالشركة العامة للكهرباء”عبد الحكيم كشيم” عن تهديده من قبل شخص يتبع لأفراد الحراسة التابعة للمدير التنفيذي بالشركة “علي ساسي” و يدعى “عبد العظيم عامر” .

و أضاف بالقول: المدعو “عبد العظيم عامر” لا تربطني به أي علاقة أبداً ، و التهديد كان بسبب غير معلوم رغم وجود خلافات بالشركة بين بعض المدراء .

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيل صوتي مسرب لتهديد “عبد العظيم عامر” لمدير عام مشروعات التوزيع بالشركة العامة للكهرباء”عبد الحكيم كشيم”، و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية