بسبب تعرضه للتهديد…” حمزة” يتقدم بشكوى ضد مجموعة مسلحة تابعة للمدير التنفيذي بشركة الكهرباء

كشف مصدر خاص بالشركة العامة للكهرباء لصحيفة صدى الاقتصادية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة” برفع قضية ضد أحد أفراد الحراسة التابعة للمدير التنفيذي “علي ساسي” يدعى “عبد العظيم عامر”.

ووفقاً للشكوى المقدمة فإن “عبد العظيم عامر” قد قام بسب وشتم و تهديد برئيس شركة الكهرباء رفقة مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الشركة العامة للكهرباء .

كما أفاد المصدر عن قيام وزارة الداخلية بإصدار آمر قبض “عبد العظيم عامر” بشكل عاجل و تعميمه ، بالإضافة إلى قيامه سابقاً بتهديد مدير إدارة مشروعات التوزيع بالشركة “عبد الحكيم كشير” .

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