لجنة متابعة أزمة الوقود تمنح الإذن بفتح محطات الوقود على مدار 24 ساعة

عقدت الإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الأربعاء اجتماعا ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز “محمد فتح الله”، مع عدد من منذوبي شركات توزيع الوقود، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع من أهمها الإزدحام الحاصل في محطات الوقود وإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة.

من جهته أكد “فتح الله” على ضرورة تذليل الصعاب أمام المواطنين من أجل الحصول على مادة الوقود بكل سهولة، مبيناً أن الوقود متوفر وبكميات كبيرة وأن الإزدحام الحاصل هو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات الطويلة خلال الأيام الماضية.

كما نوقش خلال الاجتماع منح الإذن لمحطات توزيع الوقود بمدينة طرابلس للعمل على مدار 24 ساعة، اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، على أن تقوم الإدارة العامة للدعم المركزي وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في تأمين وتنظيم هذه المحطات.

من جهتهم أكد منذوبي شركات التوزيع على جهوزيتهم التامة لتوزيع الوقود على كافة المحطات بالكميات اللازمة، خاصة مع تواجد باخرتي أنوار ليبيا وأنوار النصر داخل رصيف ميناء طرابلس البحري.

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