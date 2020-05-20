اقتصاد

وزارة النازحين و المهجرين تضع شروطاً لصرف مخصصات البلديات المتضررة جراء الحرب …و تكشف أولوياتها

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين بحكومة الوفاق الوطني “أحمد اسماعيل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن البلديات المتضررة جراء الحرب التي تم الإعلان عن صرف قيمة محددة لها تتمثل في “عين زارة-أبو سليم-سوق الجمعة”.

و أضاف بالقول: وضعنا شروط قبل صرف القيمة و تتمثل في الزام البلديات بإحالة تقارير عن آلية صرف الأموال التي خصصت لهم سابقاً ، مشيراً إلى أن البداية ستكون بصرف قيمة لكافة العائلات النازحة ، و انشاء مشاريع سكنية مؤقتة للنازحين .

و كان وزيري الدولة لشؤون المهجرين والنازحين و الحكم المحلي قد أعلنا يوم الأمس عن تخصيص أموال للبلديات المتضررة جراء الحرب و للأسر النازحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك