وزارة النازحين و المهجرين تضع شروطاً لصرف مخصصات البلديات المتضررة جراء الحرب …و تكشف أولوياتها

كشف مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين بحكومة الوفاق الوطني “أحمد اسماعيل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن البلديات المتضررة جراء الحرب التي تم الإعلان عن صرف قيمة محددة لها تتمثل في “عين زارة-أبو سليم-سوق الجمعة”.

و أضاف بالقول: وضعنا شروط قبل صرف القيمة و تتمثل في الزام البلديات بإحالة تقارير عن آلية صرف الأموال التي خصصت لهم سابقاً ، مشيراً إلى أن البداية ستكون بصرف قيمة لكافة العائلات النازحة ، و انشاء مشاريع سكنية مؤقتة للنازحين .

و كان وزيري الدولة لشؤون المهجرين والنازحين و الحكم المحلي قد أعلنا يوم الأمس عن تخصيص أموال للبلديات المتضررة جراء الحرب و للأسر النازحة .

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